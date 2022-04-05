ЗСУ вже підбираються до Херсона – депутат облради

Проблемою є те, що військові РФ отримали списки ветеранів АТО, активістів та журналістів у Херсонській області

Нардеп Сергій Хлань розповів про ситуація у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація у Херсонській області досить складна. Минулого тижня в області було звільнено 11 сіл, що перебували в окупації. Збройні сили України ведуть тяжкі бої на підступах до Херсона. Українські захисники рухаються до міста з боку Миколаєва.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Еспресо.TV.

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"Наші ЗСУ просуваються до Херсона з боку Миколаєва і вже знаходяться на підступах до міста. Тяжкі бої за Херсон ведуться в радіусі 20 км навколо міста. Сподіваюсь, що незабаром ми зможемо звільнити наш Херсон" , – заявив Хлань.

Депутат також додав, що великою проблемою стало те, що військові РФ отримали списки ветеранів АТО, активістів та журналістів у Херсонській області. Крім цього, окупанти намагаються зламати місцеве самоврядування.

"Сьогодні росіяни відпустили голову Бехтерської громади. Він розповів, що його били, але так і не змогли зламати його. Те ж саме можна сказати і про більшість херсонців. Росіяни мають списки активістів і ходять з обшуками. Тому нам якнайшвидше потрібно звільнити місто від російських окупантів" , – додав Хлань.

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Окупантам злили дані всіх активістів у Херсоні

Військовослужбовцем РФ злили інформацію про всіх активістів, а також українських захисників у Херсоні, які брали участь у боях на Донбасі. Наразі викрадено понад сто людей. Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв. Українській правді.

"Також їм "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які були в місті. У них опинилися особові справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до клички любого песика. Те саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", – сказав міський голова.

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