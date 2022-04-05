ВСУ уже подбираются к Херсону – депутат облсовета

Проблема в том, что военные РФ получили списки ветеранов АТО, активистов и журналистов в Херсонской области

Нардеп Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Херсонской области довольно сложная. На прошлой неделе в области были освобождены 11 сел, находившихся в оккупации. Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои на подступах к Херсону. Украинские защитники продвигаются к городу со стороны Николаева.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Еспресо.TV.

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"Наши ВСУ продвигаются к Херсону со стороны Николаева и уже находятся на подступах к городу. Тяжелые бои за Херсон идут в радиусе 20 км вокруг города. Надеюсь, что вскоре мы сможем освободить наш Херсон", – заявил Хлань.

Депутат также добавил, что большой проблемой стало то, что военные РФ получили списки ветеранов АТО, активистов и журналистов в Херсонской области. Кроме этого, оккупанты пытаются сломить местное самоуправление.

"Сегодня россияне отпустили главу Бехтерской громады. Он рассказал, что его избивали, но так и не смогли сломить его. То же самое можно сказать и о большинстве херсонцев. У русских списки активистов и они ходят с обысками. Поэтому нам как можно скорее нужно освободить город от российских захватчиков", – добавил Хлань.

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Оккупантам слили данные всех активистов в Херсоне

Военнослужащим РФ слили информацию обо всех активистах, а также украинских защитников в Херсоне, принимавших участие в боях на Донбасе. В настоящее время похищено более ста человек. Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в интервью Украинской правде.

"Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют" , – сказал городской голова.

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