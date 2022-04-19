ЗСУ за добу знищили 7 повітряних цілей ворога

Російські окупанти щодня зазнають втрат в Україні

Окупанти знову зазнали втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ завдали авіації окупантів чергових втрат. Протягом минулої доби було знищено сім повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Реклама

Деталі

За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів, а саме:

1 літак (винищувач Су-30);

4 БпЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

Авіація ПС ЗСУ продовжує виконувати завдання з охорони українського повітряного простору та нанесення вогневих уражень по військах РФ.

Втрати ЗСУ у 8-10 разів менші, ніж у російської армії

Втрати української армії у війні з Росією приблизно у 8-10 разів менші, ніж в окупантів. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Реклама

Арестович спростував поширену Росією недостовірну інформацію, нібито втрати України вже перевищили 20 тисяч загиблих військових.

"Ми точно знаємо наші втрати до кожної людини. Ми їх скажемо потім. Зараз президент озвучив приблизну цифру. Вона значно менша за російські втрати. Приблизно у 8-10 разів менша", – сказав він.

За словами Арестовича, росіяни також убили величезну кількість мирних українців, проте поки що встановити точну цифру неможливо.

Читайте також