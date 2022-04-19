ВСУ за сутки уничтожили 7 воздушных целей врага

Российские оккупанты ежедневно несут потери в Украине

Оккупанты снова понесли потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

ВСУ нанесли авиации оккупантов очередные потери. За прошедшие сутки было уничтожено семь воздушных целей врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов, а именно:

1 самолет (истребитель Су-30);

4 БпЛА (ОТР);

2 крылатые ракеты.

Авиация ВС ВСУ продолжает выполнять задачи по охране украинского воздушного пространства и нанесению огневых поражений по войскам РФ.

Потери ВСУ в 8-10 раз меньше, чем у российской армии

Потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем в оккупантов. Об этом рассказал советник главы офиса президента Алексей Арестович.

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Арестович опроверг распространенную Россией недостоверную информацию, что якобы потери Украины уже превысили 20 тысяч погибших военных.

"Мы точно знаем наши потери до каждого человека. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше", – сказал он.

По словам Арестовича, россияне также убили огромное количество мирных украинцев, однако пока установить точную цифру невозможно.

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