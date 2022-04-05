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Виступ Зеленського в Радбезі ООН, евакуація населення та інші важливі події 5 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 06:00
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Президент України виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, а "Укрзалізниця" продовжить евакуйовувати людей з гарячих точок
Важливі події 5 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 5 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, сьогодні в Україні продовжать евакуацію населення з гарячих точок. Люди матимуть змогу поїхати потягами у більш безпечні населені пункти нашої країни. Також 5 квітня Румунія скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників. Це, своєю чергою, спростить логістичні проблеми в умовах війни.

Зеленський анонсував свій виступ на Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 5 квітня виступатиме на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, глава держави виступить зі зверненням до парламенту Іспанії.

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"Виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", — зазначив Зеленський.

Евакуація з гарячих точок продовжується — графік потягів на 5 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 5 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

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  • 13:00 — 274/273 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 — 276/275 Краматорськ — Львів;
  • 18:00 — 278/277 Краматорськ — Львів.

Інші:

  • 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Румунія скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників

З 5 квітня Румуніє скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників, що спростить логістичні проблеми в умовах війни.

"Отримали офіційне підтвердження румунських колег на наш запит про повне скасування усіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників", — повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Найєм додав:

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"В умовах закриття кордонів з РФ це дозволить українським перевізникам скористатись альтернативним маршрутом повернення транспортних засобів, вантажів і водіїв з території Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану".

На Рівненщині відновить роботу частина дитсадків

З вівторка, 5 квітня, у Рівненській області відкриють для відвідування частину дитячих садочків. Йдеться лише про чергові дошкільні заклади.

"Їх перелік зараз визначається в консультаціях із керівниками ДНЗ. Наголошую, відкрити заклад можна лише за умови наявності захисної споруди (укриття) і дотримання санітарно-епідеміологічних вимог й температурного режиму", – йдеться в офіційному Telegram-каналі голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Частину України накриють опади

У вівторок, 5 квітня, деякі області України накриють опади. Крім того, очікуються пориви вітру до 12 м/с. Морозів не прогнозують.

Сьогодні західну частину України накриють опади — дощ з мокрим снігом. Крім того, опади очікуються у Київській, Сумській та Чернігівській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 10 градусів тепла. На сході прогнозують +7...+9 градусів.

У північних регіонах – 6-13 градусів тепла. На півдні очікується 9-13 градусів вище нуля.

У Києві прогнозують дощ, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +10...+12 градусів.

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