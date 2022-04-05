Виступ Зеленського в Радбезі ООН, евакуація населення та інші важливі події 5 квітня

У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, сьогодні в Україні продовжать евакуацію населення з гарячих точок. Люди матимуть змогу поїхати потягами у більш безпечні населені пункти нашої країни. Також 5 квітня Румунія скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників. Це, своєю чергою, спростить логістичні проблеми в умовах війни.
Зеленський анонсував свій виступ на Радбезі ООН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 5 квітня виступатиме на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Крім того, глава держави виступить зі зверненням до парламенту Іспанії.
"Виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", — зазначив Зеленський.
Евакуація з гарячих точок продовжується — графік потягів на 5 квітня
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 5 квітня.
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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Краматорськ:
- 13:00 — 274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — 276/275 Краматорськ — Львів;
- 18:00 — 278/277 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
Румунія скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників
З 5 квітня Румуніє скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників, що спростить логістичні проблеми в умовах війни.
"Отримали офіційне підтвердження румунських колег на наш запит про повне скасування усіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників", — повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Найєм додав:
"В умовах закриття кордонів з РФ це дозволить українським перевізникам скористатись альтернативним маршрутом повернення транспортних засобів, вантажів і водіїв з території Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану".
На Рівненщині відновить роботу частина дитсадків
З вівторка, 5 квітня, у Рівненській області відкриють для відвідування частину дитячих садочків. Йдеться лише про чергові дошкільні заклади.
"Їх перелік зараз визначається в консультаціях із керівниками ДНЗ. Наголошую, відкрити заклад можна лише за умови наявності захисної споруди (укриття) і дотримання санітарно-епідеміологічних вимог й температурного режиму", – йдеться в офіційному Telegram-каналі голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.
Частину України накриють опади
У вівторок, 5 квітня, деякі області України накриють опади. Крім того, очікуються пориви вітру до 12 м/с. Морозів не прогнозують.
Сьогодні західну частину України накриють опади — дощ з мокрим снігом. Крім того, опади очікуються у Київській, Сумській та Чернігівській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 10 градусів тепла. На сході прогнозують +7...+9 градусів.
У північних регіонах – 6-13 градусів тепла. На півдні очікується 9-13 градусів вище нуля.
У Києві прогнозують дощ, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +10...+12 градусів.