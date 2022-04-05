Зеленський анонсував свій виступ на Радбезі ООН

Засідання Ради Безпеки ООН відбудеться 5 квітня

Зеленський виступить на Радбезі ООН/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 5 квітня виступатиме на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це він сказав під час відеозвернення.

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"Завтра виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", — зазначив Зеленський.

Зеленський домовився з канцлером Австрії про його візит в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Він домовився про його візит в Україну незабаром.

"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", — повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів, що з європейськими лідерами, включаючи Карла Негаммера, він обговорив злочини російських військових на території України, а також подальше введення нових санкцій проти Росії.

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