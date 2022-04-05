Выступление Зеленского в Совбезе ООН, эвакуация населения и другие важные события 5 апреля

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, сегодня в Украине продолжат эвакуацию населения из горячих точек. Люди смогут поехать поездами в более безопасные населенные пункты нашей страны. Также 5 апреля Румыния отменяет все требования относительно разрешений для украинских перевозчиков. Это, в свою очередь, упростит логистические проблемы в условиях войны.
Зеленский анонсировал свое выступление на Совбезе ООН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5 апреля будет выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, глава государства выступит с обращением в парламент Испании.
"Буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", — отметил Зеленский.
Эвакуация с горячих точек продолжается — график поездов на 5 апреля
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 5 апреля.
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Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Краматорск:
- 13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;
- 18:00 — 278/277 Краматорск — Львов.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
Румыния отменяет все требования по разрешениям для украинских перевозчиков
С 5 апреля Румыния отменяет все требования по разрешениям украинских перевозчиков, что упростит логистические проблемы в условиях войны.
"Получили официальное подтверждение румынских коллег по нашему запросу о полной отмене всех видов международных разрешений для украинских перевозчиков", — сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
Найем добавил:
"В условиях закрытия границ с РФ это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возвращения транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана".
В Ровенской области возобновит работу часть детсадов
Со вторника, 5 апреля, в Ровенской области откроют для посещения часть детских садов. Речь идет только о дежурных дошкольных учреждениях.
"Их перечень сейчас определяется в консультациях с руководителями ДОУ. Подчеркиваю, открыть заведение можно только при условии наличия защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима", – говорится в официальном Telegram-канале главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.
Часть Украины накроют осадки
Во вторник, 5 апреля, некоторые области Украины накроют осадки. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 12 м/с. Морозы не прогнозируют.
Сегодня западную часть Украины накроют осадки – дождь с мокрым снегом. Кроме того, осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от 6 до 10 градусов тепла. На востоке прогнозируют +7...+9 градусов.
В северных регионах – 6-13 градусов тепла. На юге ожидается 9-13 градусов выше нуля.
В Киеве прогнозируют дождь, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +10…+12 градусов.