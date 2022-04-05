Выступление Зеленского в Совбезе ООН, эвакуация населения и другие важные события 5 апреля

Президент Украины выступит на заседании Совета Безопасности ООН, а "Укрзализныця" продолжит эвакуировать людей с горячих точек

Важные события 5 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, сегодня в Украине продолжат эвакуацию населения из горячих точек. Люди смогут поехать поездами в более безопасные населенные пункты нашей страны. Также 5 апреля Румыния отменяет все требования относительно разрешений для украинских перевозчиков. Это, в свою очередь, упростит логистические проблемы в условиях войны.

Зеленский анонсировал свое выступление на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5 апреля будет выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, глава государства выступит с обращением в парламент Испании.

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"Буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", — отметил Зеленский.

Эвакуация с горячих точек продолжается — график поездов на 5 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 5 апреля.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

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