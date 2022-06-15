Вивезення врожаю з Миколаївщини: Кім розповів, як влада вирішує проблему

Влада вирішує, як бути з комендантською годиною

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через комендантську годину та воєнний стан у Миколаївській області виникає проблема з вивозом зібраного врожаю, оскільки вивозити його потрібно фактично цілодобово. Як влада планує з цим впоратися, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, який транслює канал "Україна 24".

"Справді, є така проблема, бо комендантська година. І є ще така ситуація, як тепловий режим, який діяв усі ці роки, щоб не псувати дороги великовантажним транспортом. Це окрема ситуація, бо військова техніка все одно їздить. Що ми робитимемо — ми проговорили із сусідньою владою щодо маршрутів, руху в комендантську годину фур із зерном, щоб ми могли його вивозити за межі області та десь продавати.Також люди зможуть працювати у комендантську годину, якщо це буде потрібно через технологічний процес. Робитимемо це через співпрацю з поліцією та місцевою владою, ОТГ. Це буде зроблено процедурно. Проблема саме в тому, як урожай вивезти та продати", — сказав він.

Кім пояснив, що види сільгосппродукції у Херсонській та Миколаївській області відрізняються через різницю у землях. Наприклад, кавунів, як у Херсоні, Миколаївська область не вирощує. З овочів та фруктів Миколаївщини більшість вже з'являється на місцевих ринках, але цей урожай не зможе компенсувати втрати в інших областях через окупацію.

Реклама

"Кавунів мало вирощується, ми їх самі й з'їмо", — сказав Кім.

Урожай під час війни

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький дав невтішний прогноз щодо врожаю.

За його словами, близько 25% орних українських земель окуповано Росією, також рашисти вкрали близько 500 тисяч тонн зерна.

Через окупацію південних областей нашої країни українці вже відчувають брак ранніх овочів. Серед дефіцитних товарів опинилися томати, огірки та зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля).

Реклама

У Запорізькій області окупанти грабують фермерів. Сільськогосподарську продукцію вагонами відправляють до окупованого Криму. Спочатку російські військові вивозили зерно, тепер настала черга черешні та насіння соняшника, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.