Вывоз урожая из Николаевской области: Ким рассказал, как власти решают проблему

Власти решают, как быть с комендантским часом

Ким рассказал, как из области будут вывозить зерно / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за комендантского часа и военного положения в Николаевской области возникает проблема с вывозом собранного урожая, так как вывозить его нужно фактически круглосуточно. Как власти планируют с этим справиться, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Украина 24".

"Действительно, есть такая проблема, потому что комендантский час. И есть еще такая ситуация, как тепловой режим, который действовал все эти годы, чтобы не портить дороги большегрузным транспортом. Это отдельная ситуация, потому что военная техника все равно ездит. Что мы будем делать — мы проговорили с соседними властями по маршрутам, по движению в комендантский час фур с зерном, чтобы мы могли его вывозить за пределы области и где-то продавать. Также люди смогут работать в комендантский час, если это будет нужно из-за технологического процесса. Будем делать это через сотрудничество с полицией и местной властью, ОТГ. Это будет сделано процедурно. Проблема именно в том, как урожай вывезти и продать", — сказал он.

Ким объяснил, что виды сельхозпродукции в Херсонской и Николаевской областях отличаются из-за различия в землях. Например, арбузов, как в Херсоне, Николаевская область не выращивает. Из овощей и фруктов Николаевщины большинство уже появляется на местных рынках, но этот урожай не сможет компенсировать потери в других областях из-за оккупации.

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"Арбузов мало выращивается, ми их сами и съедим", — сказал Ким.

Урожай во время войны

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий дал неутешительный прогноз относительно урожая.

По его словам, около 25% пахотных украинских земель оккупировано Россией, также рашисты украли около 500 тысяч тонн зерна.

Из-за оккупации южных областей нашей страны украинцы уже ощущают нехватку ранних овощей. Среди дефицитных товаров оказались томаты, огурцы и зелень (петрушка, укроп, зеленый лук).

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В Запорожской области оккупанты грабят фермеров. Сельскохозяйственную продукцию вагонами отправляют в оккупированный Крым. Сначала российские военные вывозили зерно, теперь настал черед черешни и семян подсолнечника, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.