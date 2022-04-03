"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина", — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут усилены. Кроме того, страна ужесточит военную помощь Украине.
Об этом премьер-министр Великобритании сообщил в Twitter.
Подробности
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся на местах", — написал Джонсон.
Кулеба требует ввести разрушительные санкции против РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно ввести новые разрушительные санкции G7 для России Также он пригласил миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств.
Далее по теме
"Резня в Буче была преднамеренной. Русские стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: нефть, газ, уголь эмбарго; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", — написал министр иностранных дел.
Кроме того, Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств. Он подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства. МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.
"Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛа. Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они не понесут ответственности", — сказал Кулеба.