За геноцид проти українців окупантів нагороджують медалями Другої світової війни – ГУР

Розвідка оприлюднила список воєнних злочинців

Окупантів нагороджують медалями "жукова", "суворова", "за відвагу" та орденами "мужності". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російських окупантів уже нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни.

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відбувається

У ГУР зазначили, що напередодні 9 травня військовослужбовців 54-ї бригади управління 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується в місті Бєлогорськ, нагороджують медалями Жукова, Суворова", "За отвагу" та орденами Мужності.

"Згідно з указом про "медаль жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам, які перенесли блокаду". Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти, мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців", – йдеться в повідомленні.

Також ГУР оприлюднило список воєнних злочинців та "нагороди", якими їх відзначать.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що з 2008 року Росія проводила велику воєнну модернізацію. Проте широкомасштабне вторгнення в Україну значно послабило російську армію.

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