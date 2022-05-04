РФ хоче захопити два українські міста на Донбасі – розвідка

Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом Харківської області

Росія намагається захопити українські міста. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія продовжує розгортати свої війська на Харківщині, а також намагається просунутися на Донбас.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

Реклама

Як стало відомо, Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.

У Міноборони заявили, що Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на завзятий опір Збройних сил України.

Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.

Реклама

Росія ввела в Україну 65% усіх своїх наземних сил

Росія задіяла в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великоъ Британії в Twitter.

Так, за даними розвідки, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.

Реклама

"Цілком імовірно, що понад чверть цих частин наразі виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, зокрема Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що Росії, ймовірно, знадобляться роки, щоб відтворити ці сили.

Раніше ми писали: