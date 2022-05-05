Разведка обнародовала список военных преступников

Оккупантов награждают медалями "жукова", "суворова", "за отвагу" и орденами "мужества". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российских оккупантов уже награждают отличиями для ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что происходит

В ГУР отметили, что накануне 9 мая военнослужащих 54-й бригады управления 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск, награждают медалями Жукова, Суворова, "За отвагу" и орденами Мужества.

"Согласно указу о "медали жукова", награда предназначена для вручения ветеранам "великой отечественной войны, органов нквд, вооруженных сил ссср и лицам, перенесшим блокаду". Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, воровства бытовой техники и нижнего белья украинцев", – говорится в сообщении.

Также ГУР обнародовало списоквоенных преступников и "награды", которыми их отметят.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что с 2008 года Россия проводила большую военную модернизацию. Однако широкомасштабное вторжение в Украину значительно ослабило российскую армию.

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