Загорелся и перевернулся. Военные рассказали, как уничтожили крейсер "Москва"

По состоянию на 14 апреля российские оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение и подтянуть деморализованные силы. При этом РФ несет огромные потери в Украине.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Так, в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар.
Далее по теме
Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.
"Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается. На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 оккупанта и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72", – отметили в ведомстве.
В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки.
Кроме того, враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание псевдореспублики.
"Но ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство оккупантов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", – добавили в Оперативном командовании.
Почти 20 тысяч солдат. Генштаб назвал потери РФ на 14 апреля
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танка. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 900 человек;
- танков ‒ 753 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средства ПВО – 64 ед.;
- самолетов – 160 ед.;
- вертолетов – 144 ед.;
- автомобильной техники – 1437 ед.;
- корабли/катера – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.