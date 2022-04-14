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Загорелся и перевернулся. Военные рассказали, как уничтожили крейсер "Москва"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 14:04
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Российский крейсер получил существенные повреждения
Оперативное командование "Юг" рассказало, как утонул крейсер РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Оперативное командование "Юг" рассказало, как утонул крейсер РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 14 апреля российские оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение и подтянуть деморализованные силы. При этом РФ несет огромные потери в Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Так, в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар.

Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.

"Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается. На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 оккупанта и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72", – отметили в ведомстве.

В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки.

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Кроме того, враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание псевдореспублики.

"Но ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство оккупантов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", – добавили в Оперативном командовании.

Почти 20 тысяч солдат. Генштаб назвал потери РФ на 14 апреля

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танка. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 900 человек;
  • танков ‒ 753 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;
  • артиллерийских систем – 366 ед.;
  • РСЗО – 122 ед.;
  • средства ПВО – 64 ед.;
  • самолетов – 160 ед.;
  • вертолетов – 144 ед.;
  • автомобильной техники – 1437 ед.;
  • корабли/катера – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
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Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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