Загарбники вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту на Хмельниччині

Жертв внаслідок ракетного обстрілу немає

Окупанти вдарили по Хмельницькій області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Увечері 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області. Травмованих немає.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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"Сьогодні ввечері під час "повітряної тривоги" ворог знову атакував нашу державу. Ракети не забули і про Хмельницьку область. Стався ракетний удар в інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області", — повідомив Гамалій.

Він додав, що наслідки попадання ліквідовуються. Жертв немає.

Ракетний удар по Києву

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

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28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російські загарбники випустили ракету з тимчасово окупованого Криму. Крім того, він опублікував фото двигуна ракети, який ще горів.

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