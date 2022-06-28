Залужний назвав кількість випущених по Україні ракет за останні дні

Головнокомандувач розповів, де ведуться найбільш інтенсивні бойові дії

Чотири дні тому окупанти випустили по території України 53 крилаті ракети. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують демонструвати неабияку зухвалість у завдаванні ракетних ударів по території нашої держави. Так, Росія за чотири останні дні випустила по Україні понад 130 ракет.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом і сером Тоні Радакіном.

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Обстріли окупантів

За словами Залужного, чотири дні тому окупантами з різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, три дні тому – 26 ракет, два дні тому – майже 40, за минулу добу – 12.

"На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", – написав він.

Також головнокомандувач зауважив, що найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей:

"У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс два ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована. На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї та боєприпасів".

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти 27 червня обстріляли Миколаїв. Загарбники вдарили касетними снарядами. Також голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що загарбники б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. З майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб.