Залужний взяв участь у засіданні НАТО – про що говорили

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною. Зустріч відбулася 19 травня. Він підкреслив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.
Про це Залужний розповів у своєму Telegram-каналі.
Також Залужний повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО у січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідованою.
"Війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї", – заявив він.
За словами генерала, вони розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Їм вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитись від головної мети – захоплення Києва.
"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", – зазначив Залужний.
Також він згадав про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями утримали багатотисячне угруповання противника та дали можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.
"Зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО. Подякував партнерам за надану допомогу, завдяки якій ми впевнено ведемо боротьбу і неодмінно здобудемо Перемогу", – підсумував Залужний.
Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО
Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну: список
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.
Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.
Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час
Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;
Кількість військових у частинах та підрозділах;
Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;
Умовні позначки об'єктів;
Будь-яку інформацію про:
- операції які проводять або планують
- систему охорони та оборони військових частин
- наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)
- порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
- збір розвідувальних даних
- переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)
- військові частини та їхню тактику, методи дій
- унікальні операції та спосіб їх виконання
- ефективність радіоелектронної боротьби противника
- відкладені або скасовані операції
- зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
- плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують
- пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
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