Залужний взяв участь у засіданні НАТО – про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що відповідь агресору має бути консолідованою

Валерій Залужний провів зустріч із НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною. Зустріч відбулася 19 травня. Він підкреслив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.

Про це Залужний розповів у своєму Telegram-каналі.

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Також Залужний повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО у січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідованою.

"Війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї", – заявив він.

За словами генерала, вони розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Їм вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитись від головної мети – захоплення Києва.

"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", – зазначив Залужний.

Також він згадав про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями утримали багатотисячне угруповання противника та дали можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.

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"Зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО. Подякував партнерам за надану допомогу, завдяки якій ми впевнено ведемо боротьбу і неодмінно здобудемо Перемогу", – підсумував Залужний.

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Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну: список

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час

Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;

Кількість військових у частинах та підрозділах;

Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;

Умовні позначки об'єктів;

Будь-яку інформацію про:

операції які проводять або планують

систему охорони та оборони військових частин

наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)

збір розвідувальних даних

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)

військові частини та їхню тактику, методи дій

унікальні операції та спосіб їх виконання

ефективність радіоелектронної боротьби противника

відкладені або скасовані операції

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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