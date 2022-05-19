Залужный принял участие в заседании НАТО – о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ заявил, что ответ агрессору должен быть консолидирован

Валерий Залужный провел встречу с НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной. Встреча состоялась 19 мая. Он подчеркнул, что наш народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны.

Об этом Залужный рассказал в своем Telegram-канале.

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Также Залужный повторил свои слова на заседании Военного комитета НАТО в январе прошлого года – ответ агрессору должен быть консолидирован.

"Война с 2014 года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба была для нас наукой. Мы понимали, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней", – заявил он.

По словам генерала, они ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Им удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата Киева.

"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", – отметил Залужный.

Также он вспомнил о защитниках Мариуполя, которые своими героическими действиями удержали многотысячную группировку противника и дали возможность оборудовать оборонительные рубежи по другим направлениям.

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"Отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что в свою очередь требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО. Поблагодарил партнеров за оказанную помощь, благодаря которой мы уверенно ведем борьбу и непременно одержим Победу", – подытожил Залужный

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Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне: список

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также нормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.

Приказ устанавливает порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период действия военного положения. В частности, в документе определен алгоритм действий командующих видов, командиров воинских частей и подразделений ВСУ при работе с представителями гражданских СМИ. Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.

Что запрещается освещать СМИ в военное время

Наименование частей и подразделений, а также их расположение;

Количество военных в частях и подразделениях;

Количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

Условные отметки объектов;

Любую информацию о:

проводящихся или планирующихся операциях

системе охраны и обороны воинских частей

имеющейся военной защите, такой как вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)

порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения)

сборе разведывательных данных

перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)

воинских частях и их тактике, методы действий

уникальных операциях и способе их выполнения

эффективности радиоэлектронной борьбы противника

отложенных или отмененных операциях

пропавшем или сбитом самолете, корабле и операции по поиску и спасению

планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)

информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют

пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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