Затяжна битва за Донбас та моторошні знахідки під Києвом. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Військові злочини РФ можуть залишитися безкарними, поки Путін при владі у Кремлі

Бій за Донбас може затягнутися на місяці / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Росія готуються до затяжної та кривавої битви за Донбас , а під Києвом знаходять нові сліди військових злочинів окупантів

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних медіа.

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Україна та РФ готуються до кривавої битви на Донбасі

The Washington Post пише, що Україна та Росія готуються до затяжної битви. На відміну від місцевості під Києвом, де українські сили змогли сховатися в лісах, на широких теренах сходу українцям буде складніше проводити партизанські операції. Зі свого боку, російська армія зможе зібрати великі механізовані з'єднання танків та бронетехніки. Обидві сторони, схоже, готові до довгої та кривавої битви, яка зосереджена на сході, яка, як попереджають американські офіційні особи, може тривати місяці, зазначає видання.

Після численних помилок і несподівано запеклого опору української армії Росія, схоже, намагається вирішити деякі проблеми, з якими спочатку зіткнулися її сили. Високопоставлений американський чиновник заявив у суботу, що Росія призначила генерала з великим досвідом роботи в Сирії та на Донбасі для спостереження за бойовими діями, що стало першим випадком, коли один командувач узяв під свій контроль усю українську операцію.

Нові моторошні знахідки під Києвом

Під Києвом продовжують знаходити могили з тілами мирних жителів після того, як російські військові залишили райони на північ від столиці, щоб зосередити сили на наступі на схід, пише Reuters.

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Голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич повідомив, що могила з десятками тіл була знайдена у канаві біля автозаправної станції.

"Зараз, поки ми розмовляємо, ми розкопуємо тіла двох убитих односельців. Інших подробиць я розкрити не можу... Є й інші люди, яких ми не можемо знайти. Вони можуть бути у різних місцях, але це не зменшує біль втрати близьких", – сказав Дідич.

РФ буде складно притягти до відповідальності за військові злочини

Сьогодні мало надій на те, що винних у військових злочинах в Україні буде притягнуто до відповідальності, пише The New York Times .

Насправді правосуддя за військові злочини застосовувалося завойовниками, як у повоєнній Німеччині чи окупованому американцями Іраку; переможцями у громадянській війні, як у Руанді або Кот-д'Івуарі; або новим урядом, що скидає старий, як у Сербії чи Сьєрра-Леоне.

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Це означає, що поки уряд залишається при владі, будь-які звинувачення проти нього у військових злочинах, хоч би як добре вони були доведені, швидше за все, будуть не більше, ніж символічними, зазначає видання.

Росія втратила в Україні 20% своєї бойової сили

З початку війни українські військові розбили 15-20% сил окупантів, а РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас, повідомляють джерела у Пентагоні.

За словами чиновника, частина батальйонних тактичних груп (БТГ) чисельністю 800-1000 осіб у кожній було фактично знищено. Залишки військ відступили назад до РФ та Білорусі.

Він додав, що з погляду загальних втрат – військових, танків, літаків та ракет – РФ втратила від 15 до 20% від початкової бойової сили. Частина виведених сил зараз прямує до Білгорода та Валуйків.