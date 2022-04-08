Донбас буде битвою на виснаження. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Незабаром стартує другий раунд кривавої війни в Україні, основні сили будуть кинуті на Донбас

Військові концентрують свої сили на боях, які невдовзі будуть на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 43-й день війни, ворога вдалося вибити від Київської області та інших регіонів, зараз вся увага прикута до Донбасу.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де основною темою стало воєнне вторгнення Росії до України.

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Американці вважають Росію ворогом

The Hill з посиланням на дані соціологічного опитування повідомляє 70 відсотків американців вважають Росію своїм ворогом. Ще у січні, до вторгнення Росії в Україну, навпаки, лише 41% опитаних американців вважали Росію ворогом, 49% – конкурентом, а 7% – партнером.

В Україні розпочинається другий раунд війни

The Washington Post пише , Оскільки другий кривавий раунд війни в Україні ось-ось почнеться, Захід повинен посилити свою допомогу і швидко надати Києву більш важке озброєння, щоб протистояти новому жорстокому нападу Росії на південно-східну частину країни.

Росія залишилася без шпигунів

The Economist пише , що вторгнення Росії в Україну не просто зруйнувало її армію та економіку, а й знищило мережу шпигунів Росії в Європі. 7 квітня Австрія, яка протягом багатьох років була центром російського шпигунства, стала останньою країною, яка вислала підозрілих офіцерів російської розвідки, внаслідок чого загальна кількість російських чиновників, висланих з Америки та Європи з початку війни, перевищила 400 осіб. Масове вигнання, найбільше в історії, матиме тривалий вплив на розвідувальні служби Путіна та їхню здатність шпигувати та підривати Європу.

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На Донбасі може вирішитися результат війни

Bloomberg пише , що наступна фаза війни на сході України потребує передачі Україні важкого озброєння Триває перегони за переозброєння Східного фронту, здатного вирішити війну в Україні. На думку колишнього командувача Армією США в Європі Марка Гертлінга, щоб досягти успіху, Україні знадобляться не лише танки, а й хороша розвідка, більша за передове легке озброєння і великі територіальні сили, щоб запобігти оточенню з тилу своїх передових сил. "Донбас буде битвою на виснаження", – цитує видання генерала.

РФ викрадає українців

Der Spiegel пише про те, як Росія викрадає громадян України Російський уряд переправляє українців із зони бойових дій на Далекий Схід своєї країни. Ті, хто не має ні грошей, ні зв'язків, ризикують застрягти в Росії і опинитися там фактично у рабстві.

Ситуація на Донеччині

На Донбасі бойовики проводять масову мобілізацію місцевого населення, проте жителі окупованих територій не хочуть воювати та ховаються від призову. Розвідка опублікувала перехоплені телефонні розмови , в яких можна почути, що чоловіки бояться виходити на вулицю та масово ховаються.

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6 квітня військовий експерт полковник СБУ та МВС Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі та одночасно готувати атаку на Київ.

РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор має намір до 9 травня , коли росіяни святкують День перемоги Президент РФ Володимир Путін має намір продемонструвати успіхи в Україні.