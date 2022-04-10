Затяжная битва за Донбасс и жуткие находки под Киевом. Что пишут западные СМИ о войне

Военные преступления РФ могут остаться безнаказанными, пока Путин у власти в Кремле

Сражение за Донбасс может затянуться на месяцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Россия готовятся к затяжному и кровавому сражению за Донбасс, а под Киевом находят новые следы военных преступлений оккупантов.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных медиа.

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Украина и РФ готовятся к кровавой битве на Донбассе

The Washington Post пишет, что Украина и Россия готовятся к затяжному сражению. В отличие от местности под Киевом, где украинские силы смогли укрыться в лесах, на широких просторах востока украинцам будет сложнее проводить партизанские операции. Со своей стороны, российская армия сможет собрать крупные механизированные соединения танков и бронетехники. Обе стороны, похоже, готовы к долгой и кровавой битве, сосредоточенной на востоке, которая, как предупреждают американские официальные лица, может длиться месяцы, отмечает издание.

После многочисленных ошибок и неожиданно ожесточенного сопротивления украинской армии Россия, похоже, пытается решить некоторые из проблем, с которыми первоначально столкнулись ее силы. Высокопоставленный американский чиновник заявил в субботу, что Россия назначила генерала с большим опытом работы в Сирии и на Донбассе для наблюдения за боевыми действиями, что стало первым случаем, когда один командующий взял под свой контроль всю украинскую операцию.

Новые жуткие находки под Киевом

Под Киевом продолжают находить могилы с телами мирных жителей после того, как российские военные покинули районы к северу от столицы, чтобы сосредоточить силы на наступлении на восток, пишет Reuters.

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Глава Дмитровской ОТГ Тарас Дидыч сообщил, что могила с десятками тел была найдена в канаве возле автозаправочной станции.

"Сейчас, пока мы разговариваем, мы раскапываем тела двух убитых односельчан. Других подробностей я раскрыть не могу… Есть и другие люди, которых мы не можем найти. Они могут быть в разных местах, но это не уменьшает боль потери близких", – сказал Дидыч.

РФ будет сложно привлечь к ответственности за военные преступления

Сегодня мало надежд на то, что виновные в военных преступлениях в Украине будут привлечены к ответственности, пишет The New York Times.

На практике правосудие за военные преступления применялось завоевателями, как в послевоенной Германии или оккупированном американцами Ираке; победителями в гражданской войне, как в Руанде или Кот-д'Ивуаре; или новым правительством, свергающим старое, как в Сербии или Сьерра-Леоне.

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Это означает, что пока правительство остается у власти, любые обвинения против него в военных преступлениях, как бы хорошо они ни были доказаны, скорее всего, будут не более, чем символическими, отмечает издание.

Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи

С начала войны украинские военные разбили 15-20% сил оккупантов, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс, сообщают источники в Пентагоне.

По словам чиновника, часть батальонных тактических групп (БТГ) численностью 800-1000 человек в каждой были фактически уничтожены. Остатки войск отступили назад в РФ и Беларусь.

Он добавил, что с точки зрения общих потерь – военных, танков, самолетов и ракет – РФ потеряла от 15 до 20% от первоначальной боевой мощи. Часть выведенных сил сейчас направляется к Белгороду и Валуйкам.