Зеленський: Вдячні партнерам, які допомагають Україні

Президент заявив, що ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви

Володимир Зеленський висловився про тих, хто допомагає Україні та її захисникам. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Глава держави подякував усім, хто допомагає нашій країні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви. Долі людей, які можуть бути врятовані", – сказав Зеленський.

Головне зі звернення Зеленського

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