Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський: Вдячні партнерам, які допомагають Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 23:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент заявив, що ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви
Володимир Зеленський висловився про тих, хто допомагає Україні та її захисникам. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський висловився про тих, хто допомагає Україні та її захисникам. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Глава держави подякував усім, хто допомагає нашій країні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви. Долі людей, які можуть бути врятовані", – сказав Зеленський.

Головне зі звернення Зеленського

  • У перший же день змагань "Ігри нескорених", які стартували в Нідерландах, українці здобули золото, срібло і бронзу.
  • Розпочав сьогоднішній день з наради з військовими та урядовцями щодо ситуації в зонах бойових дій. Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Хочуть буквально добити Донбас.
  • Продовжуються постійні обстріли Харкова. Сьогодні російські війська вдарили зокрема по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару пʼятеро харківʼян, не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені.
  • Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду.
  • Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "днр" і "лнр". Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем.
  • Хочу сьогодні ще раз підтримати усіх, хто бореться за Україну в містах і громадах півдня України. Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте.
  • Говорив сьогодні з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років.
  • Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у звʼязку з війною. Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії".
  • Продовжується збір заяв через "Дію" щодо зруйнованого чи пошкодженого житла.
  • Закликаю роботодавців намагатись залучати переселенців до роботи. За кожного підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія".
  • Традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України. 553 бійця Національної Гвардії. 64 прикордонника. 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шести захисникам України присвоєно звання Герой України.

З США в Україну "почала надходити" нова зброя – Білий дім

Представник Білого дому заявив, що до України "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена. Про це повідомляє CNN.

Цього тижня Байден затвердив додатковий пакет воєнної допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць та ще 300 дронів Switchblade.

Реклама

За інформацією ЗМІ, ця допомога вже "почала надходити".

Очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде до регіону протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40273.41

Binance Coin (BNB)

413.76

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.2

Theta (THETA)

3.03

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.82

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти