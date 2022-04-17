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Зеленский: Благодарны партнерам, которые помогают Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 23:16
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Президент заявил, что те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы, но не спешит на помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы
Владимир Зеленский высказался о тех, кто помогает Украине и ее защитникам. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский высказался о тех, кто помогает Украине и ее защитникам. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Глава государства поблагодарил всех, кто помогает нашей стране.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы, но не спешит на помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьбы людей, которые могут быть спасены", – сказал Зеленский.

Главное из обращения Зеленского

  • В первый же день соревнований "Игры непокоренных", стартовавших в Нидерландах, украинцы завоевали золото, серебро и бронзу.
  • Начал сегодняшний день с совещания с военными и чиновниками по ситуации в зонах боевых действий. Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства. Хотят буквально добить Донбасс.
  • Продолжаются постоянные обстрелы Харькова. Сегодня российские войска ударили по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. По состоянию на эту минуту в списке погибших от этого удара пятеро харьковчан, не менее 15 раненых. Только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 ранены.
  • Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят застенки. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода.
  • Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.
  • Хочу сегодня еще раз поддержать всех, кто борется за Украину в городах и общинах юга Украины. Саботируйте распоряжения оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Устраивайте протесты.
  • Говорил сегодня с директором-распорядительницей МВФ Кристаллиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и подготовке восстановления нашего государства после войны. Затронули конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отчитался о выполнении поручения по дополнительной социальной помощи в связи с войной. Каждый переселенец может получить пособие на жительство. Ежемесячно это 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дії".
  • Продолжается сбор заявлений через "Дію" по поводу разрушенного или поврежденного жилья.
  • Призываю работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. За каждого предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале "Дія".
  • Традиционно вечером подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 553 бойца Национальной Гвардии. 64 пограничника. 5 полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шестерым защитникам Украины присвоено звание Герой Украины.

Из США в Украину "начало поступать" новое оружие – Белый дом

Представитель Белого дома заявил, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

На этой неделе Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

США впервые согласились предоставить Киеву столь мощную военную технику, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и еще 300 дронов Switchblade.

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По информации СМИ, эта помощь уже "начала поступать".

Ожидается, что первый рейс вооружения и оборудования прибудет в регион в течение следующих 24 часов, и его заберут на границе украинцы и доставят в страну.

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