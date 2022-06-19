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Зеленский дал обещание оккупированному Югу: главные заявления властей 19 июня

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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19 июня, 14:01
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Генштаб и власти областей Украины рассказали о ситуации
Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с военными
Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с военными / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине идет 116-й день полномасштабной войны с Россией. Президент Владимир Зеленский побывал на юге Украины и записал по итогам поездки обращение к украинцам. Тем временем в Генштабе рассказали, что происходит на линии фронта. Главы нескольких областных ОВА сообщили об обстрелах и описали последствия российских атак.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за утро 19 июня.

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Зеленский высказался об оккупированном юге

Южные регионы страны украинцы никому не отдадут, все оккупированные РФ территории будут возвращены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он записал в поезде, возвращаясь с юга страны.

Он рассказал, что провел совещания с военными и должностными лицами, отвечающими за оборону и в Николаеве, и в Одессе. Также заслушал доклады о разрушениях, которые они понесли от российских ударов. По словам Зеленского, потери значительны: много разрушенных жилых домов, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов.

Ситуация на фронте

Украинские военные отбили несколько атак врага, который пытается идти на штурм под Северодонецком и Бахмутом. Также войска РФ обстреливают позиции ВСУ по всей линии фронта, защитники Украины наносят врагу ответные потери. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

В Черном море в готовности к ракетным атакам находятся 2 корабля и 3 подлодки России. В регионе идет контрдиверсионная работа, Силы обороны проводят меры боевой подготовки, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

С начала военного вторжения на территории Украины погибло 33 600 российских солдат. За последние сутки оккупанты понесли огромные потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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Российские военные в оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей. Тем временем в России блогеры зовут простых россиян идти на войну в Украине. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Обстрелы городов

В Киеве и Киевской области утром 19 июня были слышны два взрыва. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, по предварительной информации, в регионе сработала система ПВО, которая сбила вражескую ракету в небе.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Лисичанск, Боровское и Устиновку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

В Новомосковском районе Днепропетровской области после ракетного удара взорвался резервуар с топливом. В результате погибли два человека, пострадали более 10. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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