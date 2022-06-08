Зеленський дав завдання уряду щодо тарифів для населення

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 104-го дня війни.
Відео опублікували на YouTube-каналі Офісу президента.
Що сказав президент?
- Урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку проведено як з представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Премʼєр-міністр, міністри енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники Нафтогазу, Укренерго, Енергоатому та НКРЕКП, був також і профільний заступник керівника Офісу президента.
- Обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування вугілля, виробництва електрики. В умовах, які маємо наразі через російську агресію, це буде обʼєктивно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави.
- У цей час в нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби.
- Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволяють робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до обʼєднаної енергомережі Європи, такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, але й прямо вливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів.
- Ще один важливий аспект – це ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Зокрема для тих, які були пошкоджені чи розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми – найближчими місяцями одне з топ завдань для Міністерства енергетики.
- Поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінились, і це буде забезпечено. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечення така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років.
- Також провів нараду щодо комунікації з Європейським Союзом і окремими країнами-членами ЄС по нашій заявці і набуттю статусу кандидата. І команда Міністерства закордонних справ, і команда влади в цілому – всі працюють для того, щоб вже в червні зʼявилось історично вагоме рішення, яке ми всі очікуємо.
- Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.
- Активно працюємо, щоб залучити кошти для підтримки нашої армії і для відновлення України після бойових дій. На територіях, які вже деокуповані, повертаємо електрику, газ, постачання води, звʼязок. Звичайно, потрібно ще багато зробити.
- Потрібно знову забезпечити лікарні обладнанням, провести розмінування. І звичайно, відбудувати усе зруйноване.
- Один з інструментів для цього – державна фандрейзингова платформа United24. Тільки за перший місяць роботи за її допомогою вдалося залучити вже понад півтора мільярда гривень.
- Сьогодні амбасадоркою United24 стала Еліна Світоліна, наша відома і дуже успішна тенісистка. Разом з Андрієм Шевченком – першим амбасадором United24 – Еліна працюватиме, щоб залучити нову підтримку для України.
- На наступний тиждень запланований запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців з російської армії. Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.
Зеленський чітко дав зрозуміти Заходу, на які поступки не піде Україна
Західні лідери можуть не розраховувати, що Україна поступиться Росії частиною своєї території. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.
"Щоб вийти з кута, має бути постійний інтерес Заходу у підтримці суверенітету України та нашої позиції. Не може бути якихось розмов без України за нашими спинами. Не може бути очікувань лідерів деяких країн, що ми послабимо наші позиції, треба ще почекати, і ми будемо виснажені. Економічно, інфраструктурно виснажені, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит палива — і тоді, мовляв, Україна буде зговірливішою. Україна такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території", — сказав він.
Зеленський назвав заходи, які справді допоможуть зупинити війну.
"Тому зброя, політичне об'єднання світу навколо нас та потужна санкційна політика, яка допоможе посадити Росію за стіл переговорів без ультимативних позицій з її боку", — сказав він.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"