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Зеленський присоромив західних лідерів: за що і до чого закликав

Павло Заяць Павло Заяць
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7 червня, 18:54
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На думку президента, деякі країни Заходу не повинні обмежуватися просто словами "давайте припинимо вогонь"
Володимир Зеленський чекає від західних лідерів більше конкретних дій
Володимир Зеленський чекає від західних лідерів більше конкретних дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський дорікнув західним лідерам, що вони демонструють недостатню рішучість в питанні протидії агресії Росії.

Зеленський в інтерв'ю редакторці Financial Times Рулі Халаф прокоментував інформацію про те, що в Європі ведуться дискусії про припинення вогню без участі України:

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"Перш за все – як можна припинити вогонь на території країни без позиції народу цієї держави і без позиції лідера цієї держави? Виглядає дуже дивно. Деякі лідери хочуть вважати себе лідерами. Але щоб бути лідером, треба не вважати себе лідером, а поводити себе як лідер. Лідерство проявляється перш за все – у тебе всередині. Ти хочеш зупинити цю війну, ти можеш бути лідером цього процесу?.. Тож будь ласка – покажи, що, окрім слів, ти можеш зробити".

За його словами, західні лідери можуть дати Україні зброю, або посадити українську владу за стіл перемовин з Путіним – щоб "сидіти за цим столом і впливати, щоб були не просто слова "давайте припинимо вогонь".

"Вогонь припинимо на яких умовах? З якої сторони? У мене – мільйон питань. Хто буде гарантувати, що Росія виконуватиме те, що вона пообіцяла? У мене відповідей сьогодні нуль. Я поки що не бачу конфігурації, яка може змусити Росію зупинити цю війну", – підкреслив глава держави.

На думку Зеленського, Захід діє щодо Росії недостатньо рішуче.

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"Якщо говорити відверто, санкції – ми вдячні їм, але вони не настільки вплинули на Росію поки що, тому що не в повному обсязі. Ми розтягуємо це умовне "задоволення". Треба чітко: ембарго – так ембарго, на нафту – так не бійтесь. Розуміємо, що будуть складнощі, але тим не менше – вводьте одразу. В іншому плані час буде грати на руку військово-політичному керівництву Росії. Вони будуть знаходити, через кого і як обходити санкції. Вже є в цьому у них позитивні результати. Тому без закликів – швидкі дії. А якщо щось говориш, то треба конкретні кроки", – заявив президент.

Зеленський відповів Макрону щодо "приниження Росії"

Президент Украиїни Володимир Зеленський жорстко відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію" і після завершення бойових дій "шукати вихід дипломатичним шляхом".

Глава держави зазначив, що Макрон добре розуміється в переговорному процесі між Україною і Росією як один з лідерів "нормандської четвірки".

"Він прекрасно розуміється в деталях Мінського документу. Він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді-4" – невиконання цих домовленостей, постійний зрив цих домовленостей, постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриви обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" – наголосив він.

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Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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