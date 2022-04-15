Зеленський: Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія

Рано чи пізно РФ відповість за свої злочини на території України

РФ руйнує Харків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таких руйнувань, яких завдають російські окупанти, у Харкові не було останніх 80 років.

Про це він сказав під час звернення до українців.

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"Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія. Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи?", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, руйнування Харкова ще раз підтверджує, наскільки безглуздим є вторгнення РФ.

"Воно самовбивче для всього, що Росія нібито "захищає". Для російської культури, для зв'язків з цим народом, навіть для російської мови. Росія випалює все це своєю зброєю. Випалює на десятиліття мінімум. На покоління", — наголосив президент.

Зеленський обговорив з Макроном воєнні злочини РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили розслідування російських воєнних злочинів.

"Провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!", — повідомив глава держави.

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