Зеленський: Маємо успіхи на херсонському напрямку

ЗСУ продовжують видворяти окупантів

Зеленський розповів про ситуацію в Україні/Фото: Сухопутні війська ЗС України, Офіс президента. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, де в Україні нині найскладніша ситуація.

Про це сказав під час свого вечірнього звернення до українців.

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"Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", — сказав Зеленський.

ЗСУ на деяких напрямках переважають окупантів.

"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні Сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове. У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості", — додав глава держави.

ЗСУ пішли у наступ на Херсонщині

Збройні сили України пішли у наступ на населений пункт Нова Каховка Херсонської області.

За словами військового експерта Олега Жданова, звільнення міста може дозволити Збройним силам України розсікти плацдарм російського угруповання на дві частини.

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Більш того, в разі успіху в України з'являється можливість звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання.

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