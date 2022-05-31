Зеленский: Имеем успехи на херсонском направлении

ВСУ продолжают выдворять оккупантов

Зеленский рассказал о ситуации в Украине/Фото: Сухопутные войска ВС Украины, Офис президента. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где в Украине сейчас самая сложная ситуация.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения к украинцам.

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"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для русских солдат любое безумие — абсолютно приемлемо", — сказал Зеленский.

ВСУ по некоторым направлениям преобладают оккупантов.

"На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление — Гуляйполе и Орехово. В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и Защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве", — добавил глава государства.

ВСУ пошли в наступление в Херсонской области

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области.

По словам военного эксперта Олега Жданова, освобождение города может позволить ВСУ рассечь плацдарм российской группировки на две части.

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Более того, в случае успеха у Украины появляется возможность освобождения Херсона и окружения криворожской группировки.

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