Зеленський назвав сімку країн, які готові надати гарантії безпеки Україні

Коли Україну все влаштовуватиме в документі щодо гарантії суверенітету та територіальної цілісності, тоді відбудеться зустріч із російською стороною

Глава держави розповів про країни, які готові стати гарантами безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль готові обговорювати список гарантій безпеки для України. Першим кроком має бути зустріч з гарантами або представниками цих лідерів. Потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

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"Зустрічі України з колом тих країн, які ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави (або є країни, які самі хочуть нас підтримати) не було, щоб сказати деталі і яка з держав на які гарантії готова. Але ця зустріч точно буде. Її підтвердили представники держав-гарантерів. Майбутніх. Це стосується США, Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю. Це ще не всі, але це ті, які вже готові обговорювати список гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

Україні потрібно знати, на які саме гарантії згодні йти ці країни.

"У них різні погляди. Деякі з них готові на все, на повну підтримку. А деякі не на повну. Тому нам потрібна спільна зустріч із цими країнами на рівні радників, які будуть говорити про майбутній документ – гарантії нашого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", – сказав він.

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Зеленський додав, що, коли Україну все влаштовуватиме в документі, відбудеться зустріч із російською стороною.

Зеленський попросив США надати гарантії безпеки Україні

Україна шукає зобов'язання від "провідних держав" щодо того, що безпека країни буде захищена угодою. Президент Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб США були включені до угоди про гарантії безпеки України, яка надасть Україні довгострокову підтримку у подоланні можливості повторного вторгнення Росії у майбутньому. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

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Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію".

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