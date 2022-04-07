Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський: Ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості воєнних злочинів Росії в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 00:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти понесуть відповідальність за свої звірства
РФ відповідатиме за свої злочини/Фото: колаж: "Сьогодні"
РФ відповідатиме за свої злочини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента.

Реклама

Що сказав президент?

  • Схоже, у світі нарешті серйозно змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли. Тепер ставлення до всіх у Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства.

  • У нас є інформація про те, що після Бучі російські військові змінили тактику й намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих українців. Це виключно намагання сховати докази скоєних окупантами злочинів. І більше нічого. Але в них не вийде уникнути відповідальності. Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісти людей.

  • Завдяки об'єктивному розслідуванню, свідкам та супутниковому нагляду ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України. Пошук правди вже неможливо зупинити. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати скоротити шкоду для російської державності.

    Реклама

  • Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд, але цього замало.

  • Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений.

  • Казначейство США призупинило можливість Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу. Це відчутно. І я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше. Якщо не буде справді болісного пакета санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, то Росія розглядатиме це як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. Ще можна цього не допустити.

    Реклама

  • Звернувся сьогодні до парламенту та народу Ірландії. Як результат – маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна.

  • Вдень у Києві провів нараду з членами Кабінету Міністрів України. Ми маємо по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно. Потрібно шукати шляхи, щоб адаптуватися до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв'язанні економічних питань. Якщо потрібно – переміщувати підприємства з певних районів, оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору, створювати спеціальні умови для повернення людей.

  • Закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались і працювали. Щоб економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося, наскільки це дозволяє безпека.

  • Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу та готуються до відновлення активних наступальних дій. Ми ж готуємося до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу. Ми будемо боротись і не відступимо. Будемо шукати всі варіанти, щоб захиститися, поки Росія не почне всерйоз шукати мир.

  • Не втомлююся щодня дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці – всім-всім, хто дозволяє нам сподіватися на перемогу, розраховувати на мир. Вже традиційно підписав укази про відзначення державними нагородами 168 військовослужбовців Збройних Сил і трьох військовослужбовців Головного управління розвідки. Слава Україні!

Зеленський назвав сімку країн, які готові надати гарантії безпеки Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль готові обговорювати список гарантій безпеки для України. Першим кроком має бути зустріч з гарантами або представниками цих лідерів. Потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43841.48

Binance Coin (BNB)

426.53

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

114.56

Theta (THETA)

3.48

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.94

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти