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Зеленський на зустрічі передав Блінкену та Остіну план щодо посилення санкцій проти Росії

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 10:07
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Зустріч Зеленського з американськими високопосадовцями відбулась під час їхнього візиту до України
Зеленський зустрівся із американськими чиновниками
Зеленський зустрівся із американськими чиновниками / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про візит у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони США Лойда Остіна. Зеленський обговорив із чиновниками оборонну допомогу та фінансову підтримку України, а також гарантії безпеки.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

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"Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати усьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо", – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Президент відзначив, що вже надана Сполученими Штатами Америки оборонна підтримка на загальну суму 3,4 мільярди доларів США є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. За словами Зеленського, таке сприяння вже допомагає вивести українські оборонні спроможності на якісно новий рівень, що є вкрай важливим для захисників і захисниць, які боронять українську землю на передовій.

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Окрему увагу під час зустрічі приділили санкційній політиці, яка має і надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.

Своєю чергою, обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України, як для сприяння економіці, так і для подальшої відбудови держави, глава держави відзначив важливість розширення Сполученими Штатами Америки можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.

"Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки. Вдячний Сполученим Штатам Америки за безпрецедентну допомогу!" – зазначив Зеленський у Telegram.

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Зеленський проговорився про візит Блінкена

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро 23 квітня проговорився про візит Блінкена. Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит і ще не підтвердили те, що він відбувся. Проте Зеленський сказав, що приїзд Блінкена не був секретом.

"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи відомо, завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки. У мене буде зустріч із міністром оборони та державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

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