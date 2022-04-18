Зеленський нагородив понад 800 захисників України

Президент України Володимир Зеленський нагородив 836 захисників нашої країни.

Про це він повідомив під час чергового звернення до українців.

Президент України Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу нашій країні з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

"Говорив сьогодні (17 квітня — ред.) з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Крісталіні за особисту й вагому підтримку", — розповів глава держави.