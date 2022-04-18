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Зеленський обговорив з главою МВФ фінансову допомогу Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 квітня, 00:53
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Глава держави торкнувся теми відбудови нашої країни після війни
Зеленський і Георгієва провели телефонну розмову/Фото: REUTERS/Mike Theiler, колаж: "Сьогодні"
Зеленський і Георгієва провели телефонну розмову/Фото: REUTERS/Mike Theiler, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу нашій країні з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це він повідомив у відеозверненні.

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Деталі

"Говорив сьогодні (17 квітня — ред.) з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Крісталіні за особисту й вагому підтримку", — розповів глава держави.

Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає нашій країні.

"Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси, але не поспішає на допомогу, повинні знати, що від них залежить доля цієї битви. Долі людей, які можуть бути врятовані", – сказав Зеленський під час звернення.

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