Зеленський назвав мету Росії у війні з Україною: під загрозою не лише Європа

Президент України пояснив, в чому полягає глобальна загроза

Володимир Зеленський виступив перед учасниками Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництіво Росії війною проти України може зруйнувати всі здобутки людства в області міжнародного права за останні кількасот років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", повідомляє Telegram-канал глави держави.

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"Війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі здобутки історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка в нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у XІX столітті чи навіть раніше. Коли було неможливим усе те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток і добробут", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що "саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що – неможливим".

"Давайте разом убережемо світ від повернення до часів, коли все вирішувалося на основі так званого права сили, а окремі люди і будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення", – заявив він.

Зеленський розповів, скільки міжнародних угод порушила РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що за час війни проти України з 2014 року Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів.

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