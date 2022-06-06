Зеленський назвав обласний центр, який Росія мріє окупувати наступним

Президент України Володимир Зеленський назвав обласний центр, де склалася найзагрозливіша ситуація. Росія прагне окупувати Запоріжжя. При тому, що значна частина області вже окупована.
Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє пресслужба ОП.
За словами президента, російські війська мають мету окупувати Запоріжжя.
"Щодо Запоріжжя, то там найзагрозливіша ситуація, бо там частина (області, – ред.) окупована, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати", – розповів Володимир Зеленський.
Зеленський днями відвідав Запоріжжя
Президент вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав за межі Київської області. 5 червня він здійснив робочу поїздку в Запорізьку область. Там, зокрема, відвідав передові позиції українських військових.
Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони. Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Разом з президентом у робочій поїздці взяли участь голова ОП Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.
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