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Зеленський вдруге з початку війни виїхав за межі Київської області (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 червня, 21:34
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Президент побував на передових позиціях українських військових
Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область.
Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вдруге з початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав за межі Київської області. 5 червня він здійснив робочу поїздку в Запорізьку область. Там, зокрема, відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Так, глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони. Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!" – сказав Зеленський.

Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Знімки, які підтверджують поїздку президента, опублікував заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Instagram. На них можна побачити, що ввечері 4 червня Тимошенко, ймовірно, був на Центральному залізничному вокзалі міста Києва. А кілька годин тому він опублікував знімки Зеленського, додавши місцерозташування – Запоріжжя. Разом з президентом у робочій поїздці взяв участь голова ОП Андрій Єрмак.

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Зеленський у Запоріжжі. Фото: Кирило Тимошенко

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Зазначимо, що тиждень тому, 29 травня, Зеленський відвідав Харків. До цього не було відомо про робочі поїздки президента по Україні, окрім Бучі, де він побував після звільнення від російських окупантів.

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Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

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