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Зеленский назвал очень большую ошибку России

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 23:50
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Россия не обдумывает свои решения, которые могут стать роковыми для мира
Зеленский рассказал, к чему может привести ошибка РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский рассказал, к чему может привести ошибка РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир заявил, что Россия от своего желания стать монополистом на рынке зерна только проигрывает. Власти РФ думают исключительно как политики, а не как менеджеры.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Yale CEO Summit.

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"Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что такие действия со стороны России очень большая ошибка, поскольку это приведет к пищевому геноциду во многих странах мира.

Почему РФ бегает от переговоров с Украиной?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не сядет за стол переговоров с Украиной пока ощущает свою силу. Нужно дальше давить на страну-оккупанта.

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что мир может ослабить РФ мощной санкционной политикой.

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"Нельзя ввести половину (санкций, — ред.) и ждать результата – как еще Россия обойдет те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы в конце концов не потеряете, ведь вы зарабатываете главное – независимость", — сказал президент.

По его словам, ни одна страна мира не должна диктовать всему миру правила и манипулировать его в энергетической, продовольственной сфере.

"А что дальше? Далее Польша, страны Прибалтики, Европа – ракетные удары. Дальше будет то же самое и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик... Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", — добавил глава государства.

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Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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