Зеленський подякував Ердогану за готовність стати гарантом безпеки України

Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Про це глава держави написав у Twitter.
"Провів чергову розмову зі справжнім другом України президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!" – написав Зеленський.
Раніше Ердоган заявляв про готовність Туреччини стати гарантом України, але з уточненнями.
"Ми можемо бути однією з країн-гарантів щодо забезпечення безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити", — заявив Ердоган.
Переговори у Стамбулі
- У столиці Туреччини 29 березня відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки та чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.
- Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5-тої статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
- Україна пропонує Росії зафіксувати у договорі, що питання статусу анексованого Криму вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах.
- У Міноборони Росії заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на київському та чернігівському напрямах.