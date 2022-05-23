Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент не собирается тратить свое время на болтовню без смысла

Зеленский готов встретиться с Путиным/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос прекращения войны в нашей стране.

Об этом он сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе.

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"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

Как Зеленский планирует восстанавливать Украину?

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую историческую модель восстановления Украины. Он пригласил страны и компании принять в нем участие, так как объем работы в Украине колоссальный.

Модель такая, что у каждой страны, компании или города-партнера будет возможность взять шефство над тем или иным городом, или отраслью.

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Зеленский также пригласил все компании, вышедшие с российского рынка, войти на украинский.

"Вы получите доступ к 40 млн украинских потребителей и к рынку Европы. Ваши позиции и бренды реально усилятся только благодаря тому, что вы стоите на защите свободы", – заявил президент.

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