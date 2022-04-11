Зеленский: немецкая позиция меняется в пользу Украины

Президент пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом

Позиция Германии меняется/Фото: REUTERS/Leah Millis, коллаж: "Сегодня"

Позиция Германии относительно санкций против Российской Федерации и путей принуждения агрессора к миру меняется в пользу Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

Реклама

Подробности

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как заставить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", — сказал Зеленский.

Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Встреча президентов Украины и России может состояться после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе в Донецкой области.

"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе – на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три...", — сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это надо времени, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация", — отметил он.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, когда "будут абсолютно четкие позиции для этого".

Реклама

Читайте также