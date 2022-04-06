Зеленський: Потрібно зупиняти всю торгівлю з РФ

Глава держави звернувся до політиків Ірландії та заявив, що необхідно блокувати зв'язки російських банків із фінансовою системою світу

Володимир Зеленський закликав Ірландію до санкцій проти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав Ірландію переконувати партнерів у Євросоюзі щодо більш жорстких санкцій проти Росії, які реально зупинять військову машину РФ.

Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави заявив, що необхідно зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати зв'язки російських банків із фінансовою системою світу, а також обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту та витрачає на ракети, бомби, артилерійські обстріли.

За словами Зеленського, світ давно розробив відповідні механізми і тому кожен знає, що потрібно робити. Президент зазначив, що єдина поки що перешкода – це дефіцит принциповості в окремих лідерів.

"Політичних лідерів, бізнесових лідерів, які досі думають, ніби війна та воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це", – додав Зеленський.

Зеленський: Нові санкції проти Росії повинні бути співрозмірні її воєнним злочинам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа готує новий потужний пакет санкцій проти РФ. Він сподівається, що нові обмеження будуть співмірні з жертвами українських міст. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

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"Зараз принциповий момент передовсім для західних лідерів. І це стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції буде оцінено в самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції повинні бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів", — сказав президент.

Зеленський зазначив, якщо після введених обмежень російські банки зможуть ще функціонувати, як зазвичай, транзит товарів до Росії буде продовжуватися, якщо країни Європейського Союзу будуть платити РФ за енергоносії як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде складатися вже зовсім по-іншому.

Канада ввела додаткові санкції проти 18 громадян Росії та Білорусі

Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 18 громадян Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення Росії в Україну та підтримку війни білоруським режимом.

"Санкції накладуть обмеження на дев'ять росіян та дев'ять білорусів за те, що вони сприяли й допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів", – зазначили в МЗС.

Також там заявили, що Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії.

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Як йдеться в заяві, країна твердо підтримує Україну:

"Канада продовжує стежити за ситуацією та вивчати варіанти нових заходів щодо подальшого ослаблення здатності російського режиму вести війну".

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