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Зеленський звернувся до політиків Іспанії: Усі мають перестати боятися РФ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 21:08
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Глава нашої держави виступив 5 квітня у Генеральних кортесах Іспанії
Володимир Зеленський закликав іспанців не боятися погроз РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський закликав іспанців не боятися погроз РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський виступив у Генеральних кортесах Іспанії. Він заявив, що в Україні нині під загрозою абсолютно все. Але глава держави закликав усіх перестати боятися, запровадити жорсткі санкції проти РФ та відмовитися від бізнесу в країні-агресорі.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Звернення Володимира Зеленського

"Я хочу навести вам тільки один приклад про нашу державу, про наше життя. У нас створена і діє Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Різні конфесії, різні погляди на суспільне життя і відносини між державою і Церквою завжди мирно і з повагою до інших узгоджуються у форматі цієї Ради. Це лише один приклад, але він показує, що ми, українці, налаштовані на мир і безконфліктність навіть у таких чутливих питаннях, які у багатьох інших суспільствах завжди викликають суперечки і конфліктність.

Росія прийшла з війною на нашу землю не вчора і не позавчора. Вже давно. Ми захищаємо нашу державу від жорстокої, нічим не спровокованої агресії ще від 2014 року. Спочатку – окупація нашого Криму. Потім – війна на українському Донбасі. Тепер – вже 41 день повномасштабного вторгнення. Найстрашнішої війни в Європі з часів Другої світової війни.

Але для чого Росія прийшла до нас, у наш дім, в Україну? Що саме повинна знищити російська зброя? Не просто наших людей. Не просто будь-яку основу мирного життя. Але і можливість жити без диктатури. Можливість жити без державного насильства. Можливість бути стійкою відкритою демократією. Можливість мирного співжиття різних релігій, різних спільнот.

Формат російського державного життя не передбачає усього того, що є абсолютно звичним для нас, для України. Росія хоче зробити так, щоб в усьому нашому регіоні домінував тільки один порядок – тиранічний. Щоб будь-яка різноманітність була знищена. Щоб було неможливо знаходити спільну мову і компроміси між різними спільнотами.

Саме так це є зараз в Росії. Саме так вона хоче зробити в Україні. А потім і в усьому регіоні Східної та Центральної Європи.

А що буде далі?

Я знаю, що для вашої країни, для Іспанії, важливо, щоб демократична система була захищеною. Щоб мир на Європейському континенті був гарантований.

Але як це може бути тепер? Після того, як Росія почала направляти усі свої державні ресурси на поширення війни і руйнацію будь-якої основи нормального життя.

Просто уявіть це – матері в Україні пишуть на спинах своїх маленьких діточок звичайною ручкою імʼя дитини, телефонні номери близьких... Для чого? Бо якщо окупанти вбʼють батьків, щоб був хоч маленький шанс, що врятують цих дітей.

Уявіть, що люди зараз – в Європі – живуть тижнями у підвалах, щоб врятувати життя. Від обстрілів, від авіабомб. Щоденно! 2022 рік, квітень – а реальність в Україні як у квітні 1937-го. Коли увесь світ дізнався назву одного з ваших міст – Герніки. Уявіть, що у звичайних містах можуть бути штучно створені такі умови, коли більше ста тисяч людей тижнями живуть без води, без їжі, без ліків.

Російські війська заблокували наше місто Маріуполь більше трьох тижнів тому. Вони знищують це місто повністю – там вже немає нічого, окрім руїн. Більше 90 відсотків усіх будівель зруйновано! Вбитих людей ховали просто у дворах біля зруйнованих багатоповерхівок, де вони жили...

Російська авіація бомбила навіть ті будівлі в Маріуполі, про які точно знала, що там ховаються люди. Там ховались діти...

Україна говорить про це щоденно. Щоденно протягом усіх днів цього вторгнення. Але війна продовжується. Росія не шукає миру всерйоз.

А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись війна, поки світ нарешті зробить все, що необхідно для миру.

Санкції потрібні дійсно потужні. Найпотужніші. Як можна допускати, щоб російські банки генерували прибутки, поки в українських містах російські військові катують до смерті звичайних цивільних людей? Як європейські компанії можуть торгувати в державі, яка свідомо знищує наш народ?

Я знаю, що багато ваших компаній вже припинили фінансувати російську військову машину через податки. Я хочу вам подякувати. Вашим громадянам. Вашому уряду. Я вдячний цим компаніям, всій вашій державі і суспільству за принципову позицію щодо санкцій.

Але водночас я хочу звернутися до деяких компаній, як "Максам", "Порселаноса", "Серкобе", та інших компаній – я думаю, ви їх знаєте краще за мене – прошу припинити бізнес з Росією.

Те, що пережило наше місто Буча, наше місто Бородянка, наші інші міста, – це воєнні злочини. Злочини проти людяності. Без строків давності. Це абсолютно чітка основа для того, щоб російські військові та командири були засуджені міжнародним судом.

Як в цих умовах країни світу можуть вільно купувати російську нафту і допускати у свої порти російські кораблі?

Зараз на території України вирішується доля не тільки нашої держави, але й доля усього європейського проекту. Цінностей, які об'єднали всіх нас. Нас з вами. Демократії, яка об'єднала всіх нас. Прав людини, які стали для всіх нас фундаментальною цінністю.

Я вдячний вашій державі за підтримку спільних європейських рішень для миру. Але всім нам у Європі, всім нам у світі потрібно зробити ще більше для того, щоб Росія все ж таки почала шукати мир. Щоб Росія все ж таки почала поважати міжнародне право.

Що для цього потрібно?

Усі в Європі мають просто перестати боятись. Перестати бути слабкими. Мають стати сильними. Ставити цінності і демократію вище, ніж ті погрози, які Росія поширює.

Я впевнений, що страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху. Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту допомогу, ту зброю, – все те, що ви нам уже надали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити.

Бо демократія не має боятися. Свобода має бути захищена. Права людини – мають бути понад усі розрахунки. Право на мир. Право на життя. Право на щастя, на вільний розвиток. Право на безпеку родини. Право на майбутнє дітей. Право на гідну старість батьків. Право на повагу до кожної спільноти. Право бути з вами, Іспаніє, разом в європейській родині".

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