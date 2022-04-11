Зеленський про Бучу: Я побачив смерть. Просто смерть

За словами президента, у місті проживали десятки тисяч людей, проте зараз там залишилося всього 300 жителів

Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що побачив у Бучі під час свого приїзду туди. У місті залишалося чимало трупів, а також були порожні вулиці та спалена техніка.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю для програми "60 хвилин" американського телеканалу CBS.

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"Я бачив усе, але в усьому бачив і життя. Так, люди боролися, але вони жили. Тут була смерть. Там не було людей. Уявляєте, ви приїжджаєте до міста-примари. Там жили десятки тисяч людей. Ми там знайшли лише одну чергу" людей, які стояли за гуманітарною допомогою", – каже Зеленський.

За словами президента, у місті проживали десятки тисяч людей, а залишилося лише 300.

Ти бачиш порожні вулиці, спалену техніку. Коли я приїхав, то перед тим трупи прибирали з вулиць. Але коли підійшов до багатоповерхівок, то бачив, що там лишилась купа людських тіл. Це виглядає страшно, це смерть. На вулиці немає жодного звуку", – додав Володимир Зеленський.

У Бучі глава України зустрів чоловіка 1937 року народження, який пережив Другу світову війну. За словами пенсіонера, російські військові виявили жорсткішими, ніж нацисти.

"Він сказав, що: "Я ніколи не думав, що буду когось ненавидіти більше, ніж нацистів". Росіяни нічого не питали. Вони приходили, розбивали вікна, двері і робили це тому, що в тебе так, що тут все чисто і по-іншому. Вони поводилися як звірі", – стверджує Володимир Зеленський.

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