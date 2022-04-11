Зеленский о Буче: Я увидел смерть. Просто смерть

По словам президента, в городе проживали десятки тысяч людей, однако сейчас там осталось всего 300 жителей

Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что увидел в Буче во время своего приезда туда. В городе оставалось достаточно много трупов, а были пустые улицы и сожженная техника.

Об этом глава страны рассказал в интервью для программы "60 минут" американского телеканала CBS.

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"Я видел все, но во всем видел и жизнь. Да, люди сражались, но они жили. Здесь была смерть. Там не было людей. Представляете, вы приезжаете в город-призрак. Там жили десятки тысяч человек. Мы там нашли только одну очередь людей, стоявших за гуманитарной помощью", – говорит Зеленский.

По словам президента, в городе проживали десятки тысяч людей, а осталось всего 300.

Ты видишь пустые улицы, сожженную технику. Когда я приехал, то перед тем трупы убирали с улиц. Но когда подошел к многоэтажкам, то видел, что там остались куча человеческих тел. Это выглядит страшно, это и есть смерть. На улице нет никакого звука", – добавил Владимир Зеленский.

В Буче глава Украины встретил мужчину 1937 года рождения, который пережил Вторую мировую войну. По словам пенсионера, российские военные оказали более жесткие, чем нацисты.

"Он сказал, что: "Я никогда не думал, что буду кого-то ненавидеть больше, чем нацистов". Россияне ничего не спрашивали. Они приходили, разбивали окна, двери и делали это потому, что у тебя так. Русские были удивлены тем, что здесь все чисто и по-другому. Они вели себя, как звери", – утверждает Владимир Зеленский.

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