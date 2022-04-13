Зеленський про хіматаку на Маріуполь: світ має реагувати вже зараз

Нині невідомо, яку саме хімічну зброю використали окупанти

Зеленський зазначив, що РФ раніше погрожувала застосувати хімзброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ вже має реагувати на застосування Росією небезпечних хімічних речовин в Україні. Глава держави наголосив, що зараз неможливо дізнатися, який тип хімзброї окупанти скинули на Маріуполь 11 квітня.

Про це Зеленський повідомив у новому відеозверненні.

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"З великою увагою сприймаємо вчорашні (11 квітня — ред.) повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що світу вже треба реагувати на подібні злочини РФ.

"Враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", — сказав глава держави.

Застосування хімзброї у Маріуполі

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження , повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня.

, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня. Наразі постраждалі від хімічної атаки перебувають у задовільному стані . Серед постраждалих мирних жителів найважчий стан – у літньої жінки, яка поки що не піднімається з ліжка.

. Серед постраждалих мирних жителів найважчий стан – у літньої жінки, яка поки що не піднімається з ліжка. Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін" .

. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.

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