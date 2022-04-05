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Зеленський про переговори з РФ після Бучі: не розмовляти – найлегший шлях

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5 квітня, 12:02
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Президент України розповів, як тепер країна вестиме переговори після всіх злочинів російських військових по відношенню до українців
Зеленський відповів, якими будуть переговори після звірств у Бучі
Зеленський відповів, якими будуть переговори після звірств у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на всі звірячі вчинки, на які російські військові пішли у Бучі та інших українських містах, наша країна вестиме переговори з РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що сказати "після цього ми не будемо з вами розмовляти" – найлегший і водночас безглуздий шлях, Україна ним не піде.

Про це заявив президент у інтерв'ю українським журналістам.

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"Це велика трагедія, тому що всі ми сприйматимемо навіть можливість переговорів як виклик. Виклик внутрішній, свій, людський, "а як тепер?" (...) Тому що всі розуміють: те, що вони зробили – прощення цьому немає", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що з кожною подібною трагедією українцям усе складніше усвідомлюватиме навіть можливість переговорів з окупантами. Проте шляхи вирішення треба все одно шукати. Сказати, що після всіх звірств Україна відмовляється від зустрічей делегацій – найлегший шлях, але він не дасть жодного результату.

Як діятиме Україна?

Зеленський пояснив, що найдієвішим способом є визнати Росію агресором, зібрати всі докази злочинів окупантів, заявити про геноцид і з цієї позиції шукати можливості вирішення проблем.

"Позиція "я з тобою не розмовлятиму" – найлегша, і зрозуміло чому. Найскладніше – розповісти, що вони (РФ, – ред.) зробили, визнати їх ворогом, заявити, що це геноцид, війна Росії проти України. І за всієї цієї позиції знайти можливості для переговорів, шукати вихід із ситуації і при цьому не втратити свої території", – сказав Зеленський.

Президент додав, що треба ставити собі таку планку для переговорів, а далі діяти по ситуації.

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