Зеленский о переговорах с РФ после Бучи: не разговаривать – самый легкий путь

Президент Украины рассказал, как теперь страна будет вести переговоры после всех преступлений российских военных в отношении украинцев

Зеленский ответил, какими будут переговоры после зверств в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на все зверские поступки, на которые российские военные пошли в Буче и других украинских городах, наша страна будет вести переговоры с РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что сказать "после этого мы не будем с вами разговаривать" – самый легкий и в то же время бессмысленный путь, Украина по нему не пойдет.

Об этом заявил президент в интервью украинским журналистам.

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"Это большая трагедия, потому что все мы будем воспринимать даже возможность переговоров как вызов. Вызов внутренний, свой, человеческий, "а как теперь?". (...) Потому что все понимают: то, что они сделали – прощения этому нет", - сказал Зеленский.

Глава страны добавил, что с каждой подобной трагедией украинцам будет все сложнее осознавать даже возможность переговоров с оккупантами. Однако пути решения нужно все равно находить. Сказать, что после всех зверств Украина отказывается от встреч делегаций – самый легкий путь, но он не принесет никакого результата.

Как будет действовать Украина?

Зеленский объяснил, что самым действенным способом будет признать Россию агрессором, собрать все доказательства преступлений оккупантов, заявить о геноциде и с этой позиции искать возможности решения проблем.

"Позиция "я с тобой не буду разговаривать" – самая легкая, и понятно, почему. Самое сложное – рассказать, что они (РФ, – ред.) сделали, признать их врагом, заявить, что это геноцид, война России против Украины. И при всей этой позиции найти возможности для переговоров, искать выход из ситуации и при этом не потерять свои территории", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что нужно ставить себе такую планку для переговоров, а дальше действовать по ситуации.

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