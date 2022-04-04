"Звірства військових РФ будуть визнані світом як геноцид". Президент Зеленський відвідав Бучу (фото)

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня відвідав звільнену від російських окупантів Бучу у Київській області, де було виявлено сліди жахливих військових злочинів РФ.
Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями, повідомляє Telegram-канал "BBC News Русская служба".
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Також Зеленський заявив, що країна-агресор Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.
Під час його сьогоднішньої поїздки до Бучі кореспондент Бі-бі-сі запитав у Зеленського – чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир із Росією. Президент відповів ствердно:
"Так, тому що Україна має отримати мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував масові вбивства російськими окупантами мешканців Бучі на Київщині. Він заявив, що НАТО могло запобігти трагедії у Бучі ще 14 років тому, якби на Бухарестському саміті надало Україні План дій членства.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деяким убитим було по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.