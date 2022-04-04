"Звірства військових РФ будуть визнані світом як геноцид". Президент Зеленський відвідав Бучу (фото)

Президент розповів, чи готовий він говорити про мир з Росією після військових злочинів окупантів

Президент України назвав дії військових РФ у Бучі геноцидом / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня відвідав звільнену від російських окупантів Бучу у Київській області, де було виявлено сліди жахливих військових злочинів РФ.

Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями, повідомляє Telegram-канал "BBC News Русская служба".

Реклама

Також Зеленський заявив, що країна-агресор Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

Під час його сьогоднішньої поїздки до Бучі кореспондент Бі-бі-сі запитав у Зеленського – чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир із Росією. Президент відповів ствердно:

Реклама

"Так, тому що Україна має отримати мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував масові вбивства російськими окупантами мешканців Бучі на Київщині. Він заявив, що НАТО могло запобігти трагедії у Бучі ще 14 років тому, якби на Бухарестському саміті надало Україні План дій членства.

Звірства російських окупантів під Києвом