Зеленський про РФ: чим більше їм даєш, тим більше зростає їхній апетит

Президент попередив Захід, що Росію треба зупинити – інакше окупанти захочуть піти і на інші країни Європи

Президент розповів про "апетити" РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні, якщо зможе перемогти у цій війні.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Fox News.

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За словами президента, Путін хоче всього, що може дати йому Захід, його "апетити зазвичай ростуть".

"Чим більше їм даєш, тим більше росте їхній апетит", — сказав Зеленський, додавши, що Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України та отримає те, що хоче, "якщо його зараз не зупинити".

При цьому глава держави заявив, що "Усі повинні знати, що, якщо нас заженуть у кут, українські військові дадуть відповідь на повну силу".

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Окупанти вже пишуть на літаках "на Берлін"

У своєму зверненні до світової спільноти Володимир Зеленський заявив, що поки що українці годинами ховаються в укриттях від обстрілів, ЗСУ захищає не лише нашу країну від окупантів, а й усю Європу. За його словами, військові РФ вже пишуть на своїх танках не "Київ", а "Берлін".

"Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисленніших армій світу. Проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків та вертольотів, на яких росіяни пишуть уже "на Берлін". Тому що вони хочуть піти далі, ніж Україна. Вони хочуть піти скрізь, вони хочуть піти до вас", – сказав він.